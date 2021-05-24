تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 6 ساعات

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وذلك آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 2 يونيو 2021 (21 / 10 / 1442هـ).

وجاءت الخطوة إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ووفقا للتعليمات سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة كذلك.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها الرياض للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات السعودية أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

1 – تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

2 – تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م، وذلك بحسب “واس”.