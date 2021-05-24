ماذا قالت وزارة الدفاع الأمريكية حول انسحاب قواتها من أفغانستان؟

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، مساء الإثنين، إن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان "لا يعني الانسحاب من المنطقة".



والجمعة الماضي، قال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن خطط الانسحاب من أفغانستان تجري على قدم وساق.

وبمجرد مغادرة جميع القوات الأجنبية لأفغانستان، تخطط القيادة المركزية الأمريكية للحفاظ على قدرة مكافحة الإرهاب "عبر الأجواء" ضد داعش والقاعدة.

واعترف ماكنزي والذي يشرف على انسحاب القوات الأمريكية في أفغانستان، أنه في حين أن القدرة عبر الأجواء ستكون "مهمة صعبة للغاية فهي ليست مهمة مستحيلة".

وقال إنه سيقدم خطة في أوائل يونيو/حزيران إلى وزير الدفاع لويد أوستن لكيفية تنفيذ الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية "عبر الجو" بعد مغادرة جميع القوات الأمريكية البالغ عددها 2500 جندي.

كما تحدث ماكنزي عن سحب 2500 جندي متبقين في أفغانستان ومعداتهم، وهي عملية قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اكتملت بنسبة تتراوح بين 13 و20%.

ومن المقرر أن يكتمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر أيلول 2021، بعد 20 عاما من التواجد في هذا البلد.