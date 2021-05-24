طيران الإمارات تنفي اندماجها مع "فلاي دبي" تحت علامة واحدة

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

نفى رئيس شركة الطيران الوطنية الإماراتية "طيران الإمارات" تيم كلارك ما تردد عن اندماج شركته مع شركة "فلاي دبي" تحت علامة واحدة.



وأوضح تيم كلارك خلال مقابلة مسجلة ضمن معرض سوق السفر العربي، مع المستشار في شؤون الطيران جون ستريكلاند، اليوم الإثنين، أن "العلامتان ستبقيان منفصلتان، وستعمل الشركتان عن قرب أكثر بكثير من الماضي.

معايير الأداء

وحذر رئيس طيران الإمارات، شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بأن شركته سترفض تسلم طائراتها من طراز "777 إكس" في حال لم تف بمعايير الأداء المدرجة في العقود.

وأضاف كلارك في المقابلة أنه لم يتلق أي تفاصيل متعلقة بأداء محركات الطائرة الجديدة حتى الآن على الرغم من أن الرحلات التجريبية بدأت منذ العام الماضي.

معايير مطابقة

وأثار كلارك مخاوف من أن بوينج لديها اعتياد في الآونة الأخيرة على إطلاق وعود مبالغ فيها بشأن أداء طائراتها الجديدة مثلما حدث مع طرازي 737 ماكس و787 دريملاينر وكلاهما في الخدمة حالياً، قائلاً: "لن نقبل طائرة إلا إذا كانت مطابقة للعقد 100%".

وطلبت طيران الإمارات من بوينج 126 طائرة من طراز 777إكس و30 من طراز 787 في صفقة قيمتها 50 مليار دولار بالأسعار المدرجة.