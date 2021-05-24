شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: استهداف المليشيا لسوق شعبي في مأرب «جريمة حرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف سوق شعبي في مديرية رغوان بمحافظة مأرب باستخدام طائرة مسيرة "إيرانية الصنع" والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، في ظل تصعيد عسكري متواصل في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.

وأوضح عبر "تويتر": "جريمة استهداف مليشيا الحوثي سوق شعبي في مديرية رغوان امتداد لمسلسل استهدافها الممنهج للأعيان المدنية وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، والذي يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية".

وجدد دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن لإدانة هذه الجريمة النكراء وكل جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، والضغط على قيادات المليشيا لوقف جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، والعمل على إعادة إدراج المليشيا ضمن قوائم الإرهاب.