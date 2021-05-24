شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن الأفريقي» يحتج على «التوزيع غير العادل» للقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر وزراء الخارجية أعضاء «مجلس السلم والأمن» في الاتحاد الأفريقي عن قلق بالغ من "الاختلال الخطير في توزيع اللقاحات على الصعيد العالمي وعدم إتاحتها لجميع الدول بشكل منصف وعادل".

وقال الوزراء خلال اجتماع شارك فيه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس ومسؤولون رفيعون في مختلف أجهزة الاتحاد الأفريقي أن قارة أفريقيا «تشهد تأخراً في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو وضع من شأنه أن يطيل أمد الجائحة، ويعرقل الجهود الرامية للتعافي من آثارها، ويعقد من وقع تداعياتها السلبية المهددة للأمن والاستقرار خصوصاً في البلدان الأفريقية التي تعيش أزمات ونزاعات مسلحة".

وبحث الاجتماع "الصعوبات التي تواجه دول القارة لاقتناء اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد، وتداعيات ذلك على الأمن الإنساني في أفريقيا. كما بحث ضمان تزويد جميع الدول الأفريقية بهذه اللقاحات والتعافي من الآثار السلبية التي أفرزتها الجائحة ".