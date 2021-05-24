شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بأمريكا عند أدنى مستوى في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أدنى حصيلة إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال نحو عام تقريبا، إذ انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بنسبة بلغت 26 في المائة مقارنة بالأيام السبعة السابقة لتصل إلى ما دون 180 ألفا بقليل، حسبما جاء في تحليل أجرته رويترز لبيانات الولايات والمقاطعات الأمريكية.

وانخفضت معدلات الوفيات بسبب كوفيد-19 بنسبة خمسة في المائة لتصل إلى 3969 وفاة خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو، وهي أدنى حصيلة للوفيات خلال أسبوع منذ مارس 2020.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 39 في المائة من سكان البلاد تلقوا الجرعة الكاملة من اللقاحات المضادة للفيروس حتى أمس الأحد، في حين تلقى 49 في المائة جرعة واحدة على الأقل.