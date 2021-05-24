شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يدعو لاتخاذ قرارات جريئة عالميًا لإنهاء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن تكون جائحة كوفيد -19 نقطة تحول في حياة الجميع، حاثاً المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات جريئة الآن لإنهاء الأزمة وبناء مستقبل آمن وصحي للجميع.
وأثنى غوتيريش في كلمته الافتراضية اليوم خلال افتتاح الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، على جهود العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، واصفاً إياهم بالأبطال، وأن الجميع مدين لهم بالتقدير.
وركز على الحاجة إلى عمل عالمي منسق في ثلاثة مجالات لوضع العالم على طريق التعافي وتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه لا يمكن رؤية كوفيد-19 بمعزل عن المشاكل الأساسية في الأنظمة الصحية، بما فيها عدم المساواة ونقص التمويل، والتهاون والإهمال.