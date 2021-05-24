شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يدعو لاتخاذ قرارات جريئة عالميًا لإنهاء ‏كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن تكون جائحة كوفيد -19 نقطة تحول ‏في حياة الجميع، حاثاً المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات جريئة الآن لإنهاء الأزمة وبناء ‏مستقبل آمن وصحي للجميع.‏

وأثنى غوتيريش في كلمته الافتراضية اليوم خلال افتتاح الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة ‏العالمية، على جهود العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، واصفاً إياهم بالأبطال، وأن الجميع ‏مدين لهم بالتقدير.‏

وركز على الحاجة إلى عمل عالمي منسق في ثلاثة مجالات لوضع العالم على طريق التعافي ‏وتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه لا يمكن رؤية كوفيد-19 ‏بمعزل عن المشاكل الأساسية في الأنظمة الصحية، بما فيها عدم المساواة ونقص التمويل، ‏والتهاون والإهمال.‏