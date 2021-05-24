الأمم المتّحدة: العالم في حرب ضد كوفيد 19

24 مايو , 2021

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أن العالم "في حرب" ضد كوفيد-19، داعياً المجتمع الدولي لتبني منطق الحرب في مسعاه لمكافحة الوباء.

وتحدث غوتيريش عن "تسونامي من المعاناة" أثارته أزمة فيروس كورونا.

وفي مستهل انعقاد الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أشار إلى أن أكثر من 3,4 ملايين شخص توفوا بينما تمّت خسارة 500 مليون وظيفة منذ ظهر الوباء في الصين أواخر 2019.

وقال غوتيريش "الأكثر ضعفا هم الأكثر معاناة وأخشى من أن النهاية لا تزال بعيدة"، مشددا على المخاطر الناجمة عن "استجابة عالمية بوتيرتين".

وقال "للأسف، ما لم نتحرّك فورا، نواجه وضعا بحيث ستحصّن الدول الغنية غالبية سكانها وتفتح اقتصاداتها بينما سيواصل الفيروس التسبب بمعاناة عميقة عبر الانتشار والتحوّر في الدول الأفقر".

وتابع "بإمكان تفشيه بشكل إضافي أن يودي بحياة الآلاف، ويبطئ تعافي الاقتصاد العالمي"، مشددا على أنه "لا يمكن هزيمة كوفيد-19 في كل بلد على حدة".

وفي ظل هذا الوضع، دعا غوتيريش إلى الإقرار بحقيقة "أننا في حرب ضد فيروس".

وأكد "نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي إلى تشكيل فريق عمل يجمع كافة الدول التي تملك الإمكانيات لإنتاج اللقاحات وأخرى يمكن أن تساعد في دعم تصنيع اللقاحات وغير ذلك من الأدوات التي تحتاجها مواجهة كوفيد.

وقال "يجب أن تهدف على الأقل إلى مضاعفة القدرة على التصنيع عبر البحث في جميع الخيارات، من التراخيص الطوعية ونقل التكنولوجيا وصولا إلى مشاركة البراءات والمرونة في ما يتعلّق بحقوق الملكية الفكرية".

كما أنه يتعيّن على فريق العمل التعامل مع مسألة التوزيع العادل للقاحات والعلاجات وحتى فحوص كوفيد.

وإضافة إلى مكافحة كوفيد، شدد غوتيريش على أهمية الاستعداد للوباء المقبل، داعما سلسلة توصيات تم رفعها إلى الجمعية بشأن إصلاح وتعزيز منظمة الصحة العالمية والمنظومة الصحية العالمية.

وقال "يحتاج العالم إلى التزام سياسي على أعلى المستويات لإحداث تحوّل في المنظومة القائمة".

وتابع "على منظمة الصحة العالمية أن تكون في قلب الجهوزية العالمية للأوبئة. تحتاج إلى موارد مستدامة ويمكن توقّعها، ويجب تمكينها بشكل كامل لتقوم بالدور المناط بها".

وحضّ غوتيريش الدول الأعضاء على التوصل إلى قرار بشأن طريقة المضي قدما "لأخذ القرارات الشجاعة اللازمة لوضع حد لهذا الوباء". وتابع "على كوفيد-19 أن يكون نقطة تحوّل".

