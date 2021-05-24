شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تحذر من دعوات هدم المسجد الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقتها جماعات «الهيكل» المزعوم التي عبرت فيها عن ترحيبها باستئناف الاقتحامات واستباحة المسجد الأقصى، وطالبت أيضا بنقل الوصاية على المسجد الأقصى إلى وزارة الأديان اليهودية، ودعت بشكل علني إلى هدم المسجد الأقصى.

وحملت في بيان حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن دعوات تلك المنظمات ونتائجها وعن اعتداءاتها الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، وطالبت العالمَين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بالتعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية.

ورأت أن استفزازات مجموعات المستوطنين الإرهابية في القدس تهدد بتقويض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر في الأوضاع.

من جهته دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى وجود مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعودة اللاجئين، مؤكدا ضرورة دعم مبادرة سياسية دولية تستند للقانون الدولي والشرعية الدولية لتحقيق ذلك.

ضحايا غزة في حرب الـ11 يوما:

249 شهيدا

66 طفلا بين الشهداء

39 سيدة بين الشهداء

17 مسنا من الشهداء

5 من ذوي الاحتياجات الخاصة استشهدوا

1910 مصابين