مصر: لن نقبل بتصرف أحادي في سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي أن بلاده لن تقبل بحدوث أزمة مائية أو تصرف أحادي في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن ملف السد يشهد حاليا تجميدا للموقف والمفاوضات. وأعرب عن أمله في أن يتم استئناف تلك المفاوضات قريبا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم بأي مقترحات حتى الآن لإيجاد حلول بشأن مفاوضات السد. وشدد على أن السد يحتاج إلى تعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا وتبادل البيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب، مبينا أن الملء الثاني للسد بدون التوصل إلى اتفاق سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان.

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