شكرا لقرائتكم خبر حملات طبية سعودية لمكافحة العمى في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الخرطوم أمس مشروع الحملات الطبية لمكافحة العمى في السودان بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ورئيس المجلس الاستشاري لوزارة الصحة السودانية اللواء طبيب خالد هاشم، والوفد الطبي السعودي المعالج.

وأكد السفير جعفر أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الدائمة هي الوقوف بجانب السودان في كل الأوقات والمحن.

على صعيد متصل، وقع المركز اتفاقية لتمويل مشروع كفالة الأيتام والأرامل السوريين في محافظة إربد الأردنية يستفيد منها 134 من الأيتام والأرامل السوريين المقيمين في الأردن لتحسين سبل المعيشة.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية في بنجلاديش، حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية استفاد منها 2.500 فرد في مدينة غازيفور، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.