حملات طبية سعودية لمكافحة العمى في السودان

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وأكد السفير جعفر أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الدائمة هي الوقوف بجانب السودان في كل الأوقات والمحن.
على صعيد متصل، وقع المركز اتفاقية لتمويل مشروع كفالة الأيتام والأرامل السوريين في محافظة إربد الأردنية يستفيد منها 134 من الأيتام والأرامل السوريين المقيمين في الأردن لتحسين سبل المعيشة.
وواصل المركز توزيع السلال الغذائية في بنجلاديش، حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية استفاد منها 2.500 فرد في مدينة غازيفور، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
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