الجنائية الدولية تحاكم متهما بجرائم حرب في دارفور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمام المحكمة الجنائية الدولية أمس إجراءات محاكمة قيادي متهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، بعد نحو 15 عاما من بدء التحقيقات. وأكدت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، أن علي عبدالرحمن متهم بالقتل والاغتصاب والتعذيب في 31 واقعة تتعلق بالقتال العرقي في المنطقة قبل عقدين. وسلم عبدالرحمن، المعروف أيضا باسم «علي كوشيب»، نفسه للمحكمة العام الماضي. وبحسب الاتهامات، فقد كان أحد القادة الرئيسيين في الجنجويد، وهي ميليشيات تضم الآلاف من العناصر ونشطت في دارفور بين 2003 و2006، وهي متهمة بقتل 300 ألف شخص.

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