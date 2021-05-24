سقوط صاروخ على قاعدة عين الأسد بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، بسقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار (118 كلم غرب بغداد). وأوضح البيان أن سقوط الصاروخ لم يسفر عن خسائر تذكر. وتعرضت القاعدة نفسها التي تضم قوات أمريكية وغريبة لعدة هجمات بالصواريخ في فترات سابقة من ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، في عملية استفزاز متكررة تهدف إلى ضرب المصالح الأمريكية في العراق.

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