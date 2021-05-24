شكرا لقرائتكم خبر عن خطط لعقد قمة بين بايدن وبوتين في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمضي الآن الخطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الكريملن فلاديمير بوتين على نحو وئيد، وذلك عقب مشاروات بين مسؤولين أمنيين أمريكيين وروس في جنيف.

وفي بيان مشترك اليوم الاثنين وصف مستشار بايد للأمن القومي جاك سوليفان وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف اجتماعهما بأنه "خطوة مهمة في الإعداد لقمة مقررة بين الولايات المتحدة وروسيا".

وقال المسؤولان إن تاريخ ومكان أي قمة بين بايدن وبوتين سيتم الإعلان عنهما في تاريخ لاحق، لكن صحيفة "تاجيس- أنتسايجر" السويسرية ذكرت نقلا عن "مصادر موثوق بها" أن القمة ستعقد في جنيف على الأرجح.

يذكر أن أول رحلة خارجية لبايدن كرئيس ستكون إلى أوروبا في يونيو المقبل لحضور قمة مجموعة السبع في جنوب غرب إنجلترا، كما سيجري محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.