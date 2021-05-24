شكرا لقرائتكم خبر عن بركان الكونغو يقتل 15 ويدمر مئات المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 15 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم ودمر أكثر من 500 منزل بسبب ثوران بركان جبل نيراغونغو الواقع على مشارف مدينة غوما شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "سجل أكثر من 10 زلازل في محيط مدينة غوما عقب ثوران البركان".

فيما أشارت وكالة الأمم المتحدة للأطفال " يونيسف " إلى أن ثوران البركان دفع نحو 5000 شخص للفرار من مدينة " غوما " عبر الحدود القريبة إلى رواندا، بينما لجأ "25 ألفاً" إلى الشمال الغربي في ساكي.