شكرا لقرائتكم خبر عن 166 مصابا في حادث اصطدام قطارين في كوالالمبور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اصطدم قطاران خفيفان عند تقاطع تحت الأرض بالقرب من محطة كيه ال سي سي في العاصمة الماليزية كوالالمبور مساء اليوم الاثنين. وأمر رئيس الوزراء محي الدين إسماعيل بفتح تحقيق كامل في الحادث، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الأقاليم الاتحادية أنور موسى إن هناك مصابين بين الركاب ولكن بدون وفيات. وذكرت وكالة أنباء برناما في تغريدة أن نحو 166 راكبا أصيبوا. ونقل التقرير عن أنور القول إن التصادم الذي وقع بين قطار شاغر وآخر يحمل ركابا ، وقع في نفق كيه ال سي سي.