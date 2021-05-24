انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تسجل ارتفاعا بوفيات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرحت وزارة الصحة الإيطالية ،اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت 110 حالات وفاة جديدة بكورونا مقابل 72 حالة يوم أمس بينما انخفضت حصيلة الإصابات اليومية لـ2490 من 3995 حالة في اليوم السابق.