ألمانيا تدعم ليبيا لإخراج المرتزقة وإجراء الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحركات ألمانية متعددة في ليبيا لدعم خروج القوات الأجنبية والمرتزقة نهائيا من البلاد والوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وبحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، دعم الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وأوضح سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع "تويتر" أنه "يدعم الانتخابات الوطنية وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا" مؤكدا أن اللقاء بحث كيفية تحسين إدارة الهجرة فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين"

إخراج المرتزقة

ورغم التهديدات وحملات التشويه، فإن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لا تزال متمسكة بمطلب خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

مطلب أعلنت عنه في مناسبات سابقة، وكلفها هجمات شرسة استهدفتها بشكل خاص من إخوان ليبيا الذين يتخذون من الوجود الأجنبي -التركي بالأساس- ذريعة لمحاولة التموقع من جديد والمشاركة بكعكة إعادة الإعمار.

ومطلع مايو/ أيار الحالي، دعا الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إلى الخروج في مظاهرات ضد الوزيرة في ميدان الشهداء بطرابلس للمطالبة بإقالتها، كما طالب ما يسمى بـ"بركان الغضب" بعدم السكوت على تصريحات المنقوش التي زعم أنها "انحياز للعدو والمشروع الصهيوني" على حد قوله.



ولاحقا، حاصرت مليشيات "بركان الغضب" الإخوانية مقر فندق "كورثينا" في طرابلس لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي -والذي تمكن من الخروج من الفندق- على إقالة نجلاء المنقوش.