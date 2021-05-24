شكرا لقرائتكم خبر الجارديان: إسرائيل وراء انفجار مصنع مسيرات إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن الانفجار الذي وقع أمس الأول بمصنع للطائرات بدون طيار في أصفهان وسط إيران يرتبط بتهديدات إسرائيل عقب تقارير عن تزويد طهران بالطائرات المسيرة لحركة حماس.

وأدى الانفجار الذي وقع في مصنع «هسا» لصناعة الطائرات والمسيرات، المملوك لشركة «نارغوستار سباهان» للصناعات الكيماوية، إلى إصابة 9 عمال على الأقل بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت إن الانفجار وقع بعد أيام من ادعاء إسرائيل أن إيران كانت تقدم طائرات بدون طيار لحركة حماس، فيما نفت وسائل إعلام إيرانية صحة التقرير وقالت إن الحريق اندلع بورشة لصناعة الألعاب النارية.

ولم تقدم طهران معلومات عن الحادث، لكن إسرائيل هددت في الماضي بتنفيذ أعمال انتقامية داخل إيران، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم إيران يوم الخميس الماضي، بتقديم الدعم الكامل لحركة الجهاد وحركة حماس وحزب الله في لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان، عباس عابدي قوله إن «بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ في أصفهان حول الحادث في مصنع «هسا» فجر أمس الأول.

وقال عابدي إن الحادث وقع حوالي بلدة شاهين شهر في مصنع «هسا» التابع لشركة «نارغوستار سباهان» للصناعات الكيماوية، وتم إرسال أربعة فرق طوارئ وحافلة إسعاف وفریقي إسعاف للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث».

وتابع «9 أشخاص أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى غولديس في شاهين شهر لتلقي العلاج».