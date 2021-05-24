نجاد مرشح للإبعاد عن الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط توقعات بإبعاد محمود أحمدي نجاد من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة 18 يونيو المقبل، يترقب الإيرانيون بشغف إعلان مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض انتخابات المتوقع إعلانها اليوم أو غدا.

وانتشرت شائعات كثيرة في وسائل الإعلام الإيرانية عن قوائم نهائية حددت أسماء مستبعدة وأخرى مقبولة، أدت إلى توتر بين المرشحين، الذين زار بعضهم مقر مجلس صيانة الدستور للاستفسار.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية أكد كادخدائي أن النتائج النهائية لمؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية سترسل إلى وزارة الداخلية في الوقت المناسب.

وقلل من أهمية المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم استبعاد بعض المرشحين، وقبول آخرين.

وسيعقد المتحدث باسم المجلس اجتماعا اليوم أو غدا، يرتقب أن يتم فيه وضع اللمسات النهائية لقائمة المرشحين، وعلى ما يبدو، فإن المجلس في طريقه إلى تأييد ترشيح مرشحين آخرين أغلبهم من التيار المتشدد، واستبعاد مرشحين من التيار الإصلاحي، وعلى وجه الخصوص الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، بحجة عدم استيفائه الشروط المطلوبة، وفق مصادر مطلعة على المشهد السياسي في إيران.

وينظر المجلس في 40 ملفا قدم أصحابها أوراقهم للترشح، بعد أن استبعد في وقت سابق مئات الترشيحات لعدم استيفائها الشروط اللازمة.