طهران تمدد اتفاق المراقبة شهرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس أن إيران قررت تمديد اتفاق للمراقبة بين الجانبين لمدة شهر، ونفى في مؤتمر صحفي أن تكون الوكالة وافقت على أي شروط من أجل هذا التمديد.

وكان مسؤول إيراني قال «إن هذه المبادرة تأتي في إطار إبداء إيران لحسن نيتها ولإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني».

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم من جانبها لمدة ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها عندها.

وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط. وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد. وانتهت مهلة الأشهر الثلاثة أمس الأول.