شكرا لقرائتكم خبر عن لاتفيا وبيلاروسيا تتبادلان طرد طواقم الدبلوماسيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريغا - مينسك - أ ف ب

أعلنت لاتفيا الاثنين طرد دبلوماسيين بيلاروسيين رداً على قرار مماثل اتخذته مينسك.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان: "استدعت لاتفيا القائم بالأعمال البيلاروسي لإبلاغه بخطوات مماثلة، وبطرد دبلوماسيين بيلاروسيين إلى أن يتم تطبيع العلاقات".

وفي وقت سابق الاثنين، أمرت بيلاروسيا بطرد سفير لاتفيا وجميع أفراد طاقم السفارة في مينسك، متهمة السلطات اللاتفية بأنها "استبدلت العلم البيلاروسي بعلم المعارضة على هامش بطولة العالم للهوكي".

وقال وزير الخارجية فلاديمير ماكي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بيلتا): "طلب من السفير اللاتفي مغادرة البلاد خلال 24 ساعة. كذلك، طلب من جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي والإداري والتقني في السفارة، مغادرة بيلاروسيا خلال 48 ساعة".

وتأتي هذه الإجراءات المتبادلة في وقت تتعرض بيلاروسيا لانتقادات في أنحاء أوروبا منذ الأحد لإجبارها طائرة مدنية كان يستقلها معارض بيلاروسي، على الهبوط في مينسك.

كذلك استدعى وزير الخارجية البيلاروسي سفير لاتفيا إينارس إيمانيس إثر "إهانات للعلم الوطني لجمهورية بيلاروسيا" بعدما استبدل الاثنين في ريغا، في ساحة كانت ترفع فيها أعلام الدول المشاركة في بطولة العالم للهوكي التي تقام حالياً، بعلم آخر أبيض وأحمر سبق أن تبنته المعارضة.

واعتبر فلاديمير ماكي أن "خطوات استفزازية مماثلة" لا يمكن أن تبقى "من دون رد".

وكان رئيس بلدية ريغا مارتنس ستاكيس ووزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيكس، شاركا في عملية استبدال العلم.

وكتب مارتنس ستاكيس عبر تويتر: "بين أعلام بطولة العالم للهوكي، نرفع علم بيلاروسيا الحرة. تسلمت هذا العلم من لاجئين سياسيين من بيلاروسيا. إن علماً يرمز إلى نظام يمارس إرهاب الدولة لا مكان له في ريغا".