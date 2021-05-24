شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا تطعم نحو 70% من سكانها بجرعة اللقاح الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاليتا - أ ف ب

يتجه مساء الاثنين 70% من سكان مالطا التي تصدرت قائمة أول دولة لناحية حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي، إلى تلقي الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19، على ما أفادت وزارة الصحة.

وتقدر أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، ويبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، أنها حققت "المناعة الجماعية" قبل توقعاتها الأولية، رغم أن هذا المصطلح يطلق عادة على نسبة أعلى.

وبعد إعطاء نحو 475000 جرعة، تم تحصين 42% من السكان بشكل كامل بجرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

وقال وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء كريس فيرن للصحفيين: "اليوم حققنا مناعة جماعية. اللقاح هو سلاحنا ضد الفيروس".

وأضاف أن "هذا يعني أن انتقال الفيروس انخفض بشكل كبير حتى لو كان لا يزال بيننا".

وحددت المفوضية الأوروبية هدفاً يتمثل في تلقيح 70% من سكان أوروبا بحلول نهاية تموز/يوليو.

وتراهن جزيرة مالطا المتوسطية التي سجلت أكثر من 400 حالة وفاة بفيروس كورونا، على استئناف نشاطها السياحي في الأول من حزيران/يونيو.

وتعتزم الجزيرة أيضاً إصدار "شهادة تطعيم" لاستئناف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، التي لا تزال في معظمها بحالة توقف تام.

ويتوقع أن يبدأ وقف إلزام وضع الكمامة في جميع الأوقات بالخارج اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، وسيتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من عدم وضع الكمامة أثناء التنزه بمفردهم أو برفقة شخص آخر تم تطعيمه أيضاً.

ولم تسجل مالطا أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا منذ ثلاثة أسابيع، فيما تسجل البلاد ما معدله ثلاث حالات جديدة يومياً.