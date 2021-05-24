شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مجمع بتروكيماويات في بوشهر الإيرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام أن حريقاً اندلع في مجمع بتروكيماويات في «كنغان» في محافظة بوشهر الإيرانية الاثنين، وكانت المنطقة شهدت حريقاً مماثلاً بداية الشهر الجاري عندما اشتعلت النيران وانتشرت بشكل واسع عند مدخل المدينة التي تضم محطة "بوشهر" النووية كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية ، وفي يوليو/ تموز العام الماضي، اندلعت النيران في مصنع السفن في ميناء بوشهر، ما أدى إلى احتراق عدد من السفن.