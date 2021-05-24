شركات ناشئة تستفيد من «كوفيد ـ 19»

بعدما شارك في جنازة شخصين أودى بهما فيروس كورونا خلال أسبوعين، كان راج شارما مفجوعاً إلى حد يمنعه من التفاوض من أجل جنازة ثالثة مع سائقي مركبات نقل الموتى والمحارق المستغلين للأزمة، ما دفعه للجوء إلى شركة من بين مؤسسات جديدة كثيرة انتشرت في الهند توفر خدمات للأشخاص المتعثرين مادياً، فيما تحقق أيضاً ربحاً معتبراً.

واعترت شارما (اسم مستعار) مشاعر ألم عميق بعد خسارة صديق ثالث عندما سمع بـ«أنثيستي لخدمات الجنائز» التي توفر خدمات جنائز متكاملة في أربع مدن.

وقال لوكالة فرانس برس: «يأخذون الجثة من المستشفى ويهتمون بكل شيء».

وتعد الشركة نموذجاً للفرص التي يجدها المقاولون، في وقت تحاول فيه الهند التعامل مع أزمة فيروس كورونا التي تزداد سوءاً؛ إذ تمنح سلسلة من الخدمات الجديدة بدءاً بالجنازات، مروراً بتوفير عمال نظافة لمواقع تصوير الأفلام وصولاً للتوصيل منخفض التكلفة.

وأسس مهندس البرمجيات السابق شروثي ريدي سيثي، الذي رغب في إدخال إصلاحات على قطاع الجنازات غير المنظم في الهند، «أنثيستي» التي تعني «القربان الأخير» باللغة السنسكريتية.

لكن مؤسس الشركة، لم يتوقع قط التداعيات المأسوية لكوفيد ـ 19، في ظل نقص الأمكنة في المشارح ونقص سيارات الإسعاف وحتى الخشب المستخدم في المحارق.

وقال سيثي لوكالة فرانس برس: «إلى أين يمكن لهذه العائلات أن تلجأ؟ إنهم يضعون الجثث في طابور في مواقع حرق الجثث، في انتظار دورهم». وأضاف: «أكبر فائدة نقدمها هي أن فريقنا يقوم بالانتظار نيابة عن العميل».

ويوفر سيثي التأمين الطبي لعمال حرق الجثث والمتعهدين والمحنطين وسائقي سيارات الإسعاف.

وزادت إيرادات الشركة 20% خلال 2020، وتتوقع أن يتضاعف حجم مبيعاتها في 2021.

وعندما أدى الإغلاق الشامل 2020 إلى وقف تصوير الأفلام، أمضى صانع الأفلام أديتيا جوبتا، أسابيع في مشاهدة برنامج الواقع التجاري الأمريكي «شارك تانك»، حيث لم يكن يتوقع أن تكون حلقاته دروساً مفيدة.ومع استئناف التصوير، أدرك جوبتا البالغ 34 عاماً، أن مجاله غير مستعد تماماً لتداعيات الوباء.

وقال لوكالة فرانس برس: «في مواقع التصوير الهندية، لا أحد يهتم بالصحة والسلامة كما ينبغي». وأسس شركة «لايف فرست سانيتايزيشن» وعمل منذ ذلك الحين مع كبريات منصات البث الرقمية.

وتجري الشركة اختبارات كوفيد ـ 19 للممثلين وطاقم العمل، وتعقم المساحات والمعدات بالأشعة فوق البنفسجية، وتشرف على فرض التباعد الاجتماعي.

«فرانس برس»