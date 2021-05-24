شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي»: تملك الأجانب للأعمال بدون وكيل يستثني الأنشطة المهنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت «اقتصادية دبي» إنها ستبدأ التطبيق الفوري للتملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الأول من شهر يونيو/ يونيو 2021.

وأوضحت الدائرة في تغريدة على حسابها في «تويتر»، أن إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية يصل إلى أكثر من 2300 نشاط. وبينما ينطبق قرار التملك الكامل للمستثمرين الأجانب على أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، فإنه لا ينطبق على 7 قطاعات تشكل قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي.

وتبدأ الإمارات من الأسبوع المقبل تطبيق قانون الركات الجديد بتعديلاته للسماح لغير المواطنين الإماراتيين التملك الكامل وافتتاح الأعمال من دون الحاجة لوكيل محلي.

وبحسب «اقتصادية دبي» فإن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الأنشطة المهنية، حيث يسمح للمستثمرين بمزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بأنفسهم، ويشترط تعيين وكيل خدمات محلي.

ولا يوجد رأس مال محدد أو أي رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، فيما لا تتطلب فروع الشركات الأجنبية وكيل شركة إماراتياً.