شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الحصن تزرع 35 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء خلال خمسة أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت بلدية مدينة دبا الحصن منذ يناير حتى مايو 2021 عدداً من المشاريع الزراعية شملت مشاريع تطوير البنية التحتية لأنظمة الري ومشاريع لإضافة مساحات زراعية جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض الأماكن التى كانت تحتاج لإعادة زراعة حيث بلغ إجمالي المساحات التى تمت تغطيتها حتى الآن حوالي 35 ألف متر مربع داخل المدينة.

وقال طالب عبدالله اليحيائي، مدير البلدية: نحرص على تنفيذ وتطوير المشاريع الزراعية المتنوعة بالمدينة وذلك لزيادة المسطحات الخضراء فيها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

و أشار إلى أن قسم الزراعة التجميلية للطرق نفذ خلال الفترة المذكورة عدداً من المشاريع الزراعية المتنوعة حيث تضمنت زراعة 138 «نخلة» و 80 شجيرة من «ليكوفيللم» تم تشكيلها مسبقاً و 500 شجيرة من «جهنمية» تم تشكيلها مسبقاً و 14 شجرة من «الغاف».

وأوضح اليحيائي أن البلدية لديها خطة سنوية خاصة بالمشاريع الزراعية التي يتم من خلالها تحديد الأماكن التي تحتاج إلى زراعة و اختيار أنواع الزهور والأشجار والشجيرات ذات الطابع الجمالي الذي يتناسب مع كل مكان بالمدينة، بالإضافة إلى تغطية أكبر قدر ممكن من المسطحات الخضراء خلال كل خطة تضعها البلدية من كل عام.

من جهتها أشارت ابتسام عبدالله النقبي، المكلفة بمهام قسم الزراعة التجميلية للطرق بالبلدية، إلى تنفيذ شبكة ري آلية بالكامل وفق أفضل التقنيات الحديثة حيث تم تمديد شبكة ري جديدة للشجيرات والأشجار والمسطحات الخضراء حول منطقة «الميناء» و«الدفاع المدني» بالإضافة إلى منطقة «سارية العلم» بالمدينة، وتم تخطيط شبكات الري لتعمل بشكل أوتوماتيكى بالكامل من خلال جهاز التحكم موديل «ESP-LXD» والذي يتحكم فى الشبكات من خلال نظام «الديكودر».

من ناحيتها لفتت هبة محمد رشود، المكلفة بمهام قسم الحدائق والمنتزهات في البلدية إلى أن البلدية تشرف على 6 حدائق موجودة داخل المدينة وبالتعاون مع دائرة الأشغال العامة في الشارقة تمت إضافة ملاعب ل (كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة) في «الحديقة العامة» كما تمت إضافة ألعاب جديدة بجانب الصالة المغلقة بالحديقة تتناسب مع أعمار الزوار. (وام)