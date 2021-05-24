شكرا لقرائتكم خبر عن ليل ينهي هيمنة باريس سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بفارق نقطة واحدة، أزاح نادي ليل منافسه باريس سان جيرمان عن عرش الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأنهى هيمنته على اللقب في 7 من المواسم ال9 الأخيرة، بتتويجه بلقبه الرابع في تاريخه، والأول له خلال عشرة أعوام، بعد فوزه على مضيفه أنجيه 2-1 في المرحلة الأخيرة.

ويعود الفضل بفوز ليل في المباراة المصيرية إلى الكندي جوناثان ديفيد والتركي براق يلماز اللذين سجلا هدفي فريقهما في الدقيقتين 10 و45+1 توالياً، لينهي احتكار باريس سان جيرمان للقب البطولة بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق نقطة أمام فريق العاصمة.

وضمن الفريق الشمالي لقبه الأول منذ عام 2011 بعدما حقق ما كان مطلوباً منه، وهو الفوز على أنجيه بغض النظر عن نتيجة سان جيرمان، معوضاً فرصة حسم اللقب الأسبوع الماضي بتعادله السلبي مع ضيفه سانت اتيان.

ولم يخسر ليل خارج ملعبه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الدوري، وهو ما يؤكد قوته بفضل مدرب مميز هو كريستوف جالتييه إضافة للاعبين كثر تألقوا هذا الموسم ومنهم الدولي الكندي ديفيد الذي سجل 13 هدفاً، والمخضرم التركي يلماز (35 عاماً) صاحب 16 هدفاً.

وزخرت «الليج آ» بالعديد من الأحداث المثيرة في جولتها الأخيرة التي اختتمت الأحد، مثل فشل ليون في حجز مقعده بدوري الأبطال لصالح موناكو، وخوض نانت مواجهة إقصائية للبقاء من عدمه في الأضواء، بعد تأكد هبوط كل من نيم وديجون، ولكن يبقى الحدث الأبرز فوز ليل باللقب على حساب أغنى فريق في العالم ويضم في صفوفه العديد من النجوم ومنهم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، هداف البطولة الأول برصيد 27 هدفاً.

مدرب مميز

ودخل المدرب جالتييه تاريخ الدوري، وهو عين مدرباً لليل في ديسمبر/ كانون الأول 2017، قادماً من سانت إيتيان.

ولا يملك جالتييه المدافع السابق لمرسيليا وليل في الثمانينات وصاحب ال54 عاماً تاريخاً حافلاً في مهنته، فهو عمل كمدرب مساعد طوال 10 أعوام، منها 5 إلى جانب آلان بيرين، ثم تولى قيادة سانت إيتيان في 2009 حتى 2017 وأدى صبره في الحفاظ على المكان الذي يعمل به للقيام بقفزة كبيرة في الوقت المناسب.

توليفة رائعة

ومزج جالتييه بين توليفة رائعة، فإضافة إلى العمل المهم للمخضرمين مثل التركي يلماز الهداف، وجوزيه فونتي (37 عاماً) الذي قدم أداء كبيراً خاصة في الكرات الهوائية، كان هناك عمل أهم لمن هم أصغر سناً مثل البرتغالي ريناتو سانشيز، الذي استعاد مستواه السابق عندما كان واحداً من أفضل المواهب الأوروبية قبل 5 سنوات.

أيضاً تألق في صفوف ليل الحارس مايك مينيان، اللاعب الوحيد في الفريق الذي استدعي ضمن قائمة يورو 2020 والذي كان سداً منيعاً ومنيت شباكه طوال المسابقة ب23 هدفاً فقط، وحافظ على نظافتها في 21 مباراة، في رقم قياسي بين الدوريات الخمسة الكبرى.

وهناك أيضاً الثنائي التركي يوسف يازيسي (24 عاماً) وزكي تشيليك؛ حيث شكل الأول تفاهماً رائعاً مع يلماز في خط الهجوم وسجل 7 أهداف، بينما لعب تشيليك دوراً مهماً في الجناح وسجل 4 أهداف.

وقال فرانسوا بريسو لاعب ليل السابق عن الدور الذي لعبه يلماز في الفريق «إنه هادئ ويتحلى بالعزيمة. مثل النسر مستعد للهجوم دائماً ويذكرني بإبراهيموفيتش، هذه النوعية من اللاعبين كلما استمروا في الملاعب تحولوا إلى قادة».

ونشأ يلماز في أكاديمية طرابزون سبور للمواهب والتي تخرج فيها يازيسي المنتقل إلى ليل في أغسطس/ آب 2019 بعقد يمتد 5 سنوات مقابل 16.5 مليون يورو، في أكبر صفقة في تاريخ النادي التركي.

وأحرز يازيسي 14 هدفاً مع ليل في 40 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، منها ثلاثيتان أمام سبارتا براج وميلان في الدوري الأوروبي.

وبينما يتصدر ثنائي الهجوم التركي، العناوين في فرنسا هذا الموسم، كان المدافع زكي تشيليك أول الواصلين إلى ليل في يوليو/ تموز 2018.

وبدأ الظهير الأيمن (24 عاماً) مسيرته في بورصة سبور، وهو مثل تركيا لأول مرة في 2018 ولديه 19 مباراة دولية وأحرز هدفين في لقاء ودي ضد أوزبكستان في 2019.