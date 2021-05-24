شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يبحث ووزير خارجية القمر المتحدة تطوير العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ظاهر ذو الكمال، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف المغتربين في جمهورية القمر المتحدة.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي - بحث التعاون بين الإمارات والقمر المتحدة، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بزيارة ظاهر ذو الكمال. مؤكداً التطور المستمر في علاقات الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون بمختلف المجالات، في ظل دعم قيادتي البلدين ورعايتهما.

وبحث سموّه والوزير الضيف، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء مستجدات جائحة «كورونا»، والجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياتها، والعمل على إيصال اللقاح إلى كل الدول.

واستعرض سموّه وظاهر ذو الكمال، مشاركة جمهورية القمر المتحدة، في معرض «إكسبو 2020 دبي». (وام)