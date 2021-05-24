شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن حميد: خطط مستقبلية لتطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: إن قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي، برفع اسم الدولة من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية، إنجاز يضاف إلى إنجازات الإمارات عامة، وإمارة عجمان، خاصة، لمساهمتها في حماية الملكية الفكرية، حيث تؤمن الدائرة بأن حماية الملكية الفكرية، وسيلة لتحفيز الاقتصاد وإثراء المجتمع.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد، في تصريح، أن إمارة عجمان لن تقف عند هذا الإنجاز، بل ستستمر في وضع خطط مستقبلية لتطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية في الإمارة، لتسهم في دعم الدولة وإنجازاتها المشرفة عالمياً.

وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز، ودور فريق عمل إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة، وجهودهم المبذولة في الحدّ من انتشار تجارة السلع المقلدة، بتنفيذ 6044 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق، التي أسفرت عن توعية 565 منشأة، وإنذار 384 منشأة، وتحرير 167مخالفة، واغلاق 23 منشأة. كما تعامل الفريق مع 221 شكوى خاصة بحماية المستهلك، و12 شكوى خاصة بالعلامات ومكافحة الغش التجاري، خلال الربع الأول من2021.

وشدد على استمرار هذه الحملات على مدار السنة، الهادفة إلى حماية المجتمع، تحت شعار «جودة الحياة» في إمارة عجمان. موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة، أسهمت في رفع اسم الدولة من القائمة الأمريكية. (وام)