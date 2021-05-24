شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» و«التربية» تعلنان عن بروتوكول اختبارات الصف الثاني عشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن البروتوكول الوطني المنظم لاختبارات طلبة الصف الثاني عشر المقرر عقدها في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، وتحديدا في يونيو المقبل.

ويتضمن البروتوكول، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف ضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لطلبة المدارس والكوادر الإدارية والتعليمية وكوادر الخدمات المساندة.

ووفقاً لقواعد البروتوكول، فإنه يتوجب على جميع الفئات المعنية، وهي طلبة الصف الثاني عشر، والكادر الإداري والتعليمي، والخدمات المساندة (تنظيم وحراسة وتموين ونظافة) إبراز نتيجة فحص PCR سالبة في يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021، ويوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021، على ألا تزيد مدة نتيجة الفحص على أربعة أيام.

وحدد البروتوكول مجموعة من الضوابط العامة، شملت ضرورة الوصول إلى المدرسة خلال 30 دقيقة كحد أقصى من وقت الاختبار المحدد، وأنه سيتم فتح باب الدخول قبل 60 دقيقة من وقت الاختبار.

كما يمنع أولياء الأمور والمرافقون للطلبة من الاختلاط بالطلبة الآخرين واقتصار وجودهم داخل السيارات ووسائل النقل فقط، ويستثنى من ذلك أصحاب الهمم، كما يجب عليهم إجراء فحص PCR المطلوب، مثل جميع الفئات المعنية بالبروتوكول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد البروتوكول ضرورة التزام الطلبة وكافة الكوادر بعدم الذهاب إلى المنشآت التعليمية عند الشعور بأي أعراض للإصابة بالفيروس أو أية أعراض تنفسية.

وستتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في قاعات البروتوكولات مثل التباعد الجسدي، ولبس الكمامة.

ووفقاً لبروتوكول، فإنه يستثنى من الحضور للاختبارات، الطلبة المصابون بالفيروس أو المخالطون للمصابين، وسيتم اتباع إجراء آخر لتأديتهم للامتحان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



