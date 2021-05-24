تطعيمات المملكة المتحدة ضد كورونا تتجاوز 60 مليونًا و9 آلاف جرعة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أظهرت آخر البيانات الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة أنه تم تطعيم المواطنين البريطانيين بـ60 مليونًا و965 ألفًا و594 جرعة لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم/الإثنين/، أن من بين الجرعات: 38 مليونًا و70 ألفًا و38 جرعة أولى من اللقاح، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 126 ألفًا و357 جرعة عن اليوم السابق.

كذلك من بين الجرعات: نحو 22 مليونًا و895 ألفًا و556 جرعة ثانية، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 252 ألفًا و139 جرعة عن اليوم السابق.