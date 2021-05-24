أرسلت إندونيسيا 400 جندي إضافي لإقليم بابوا في ظل تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردين انفصاليين خلال الأشهر الأخيرة. وصنفت الحكومة الإندونيسية الشهر الماضي متمردين انفصاليين على أنهم إرهابيون عقب مقتل جنرال عسكري في كمين نصبه المتمردون. وقال البريجدير جنرال أحمد فوزي إن جنودا من كتيبه مشاة في بوجور، جنوب جاكرتا، غادروا إلى بابوا اليوم. وأضاف «سوف تكون مهمتهم هي حماية المناطق الأكثر عرضة للخطر». وقالت السلطات الأمنية في بابوا إن ثلاثة متمردين واثنين من الجنود قتلوا الأسبوع الماضي. وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أصدر أمرا بقمع الجماعة الانفصالية عقب أن قتل المتمردون البريجدير جنرال جوستي بوتو داني كاريا، الذي يترأس عملية بابوا في وكالة الاستخبارات في 25 أبريل الماضي.



كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا ترسل 400 جندي لإقليم بابوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.