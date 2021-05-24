اعتقال 100 مسؤول أمني في أفغانستان

أوضح مسؤولون في أفغانستان أنه تم اعتقال نحو 100 مسؤول أمني، بتهمة إهمالهم في أداء واجباتهم، وذلك بعد أن هاجمت طالبان عاصمة إقليم لغمان بشرق البلاد. وقال عضوا المجلس الإقليمي جولزار سنجاروال وعتيق الله عبد الرحيمزاي، إن المسلحين تمكنوا من اختراق الحزام الأمني لعاصمة الإقليم مهتارلام، وهاجموا السجن المركزي قبل أن تصدهم قوات الأمن. و بحسب متحدث باسم حاكم الإقليم، فإن نائب رئيس الدائرة الوطنية للاستخبارات كان من بين 100 مسؤول، تم اعتقالهم بعد صد الهجوم.

وتم نقل المسؤولين الأمنيين إلى كابول متهمين بإهمالهم لواجباتهم. وأفاد عضوا المجلس الإقليمي بأن مقاطعتي ألينجار وأليشانج في الإقليم أيضا، تقعان تحت حصار طالبان، حيث يغلق المسلحون الطرق المؤدية إلى المقاطعتين حاليا.

وسيطرت طالبان بالفعل على منطقة دولت شاه. وكان الهجوم على مهتارلام هو الأحدث، في سلسلة هجمات مسلحة لطالبان شهدتها أفغانستان في الآونة الأخيرة. وقال مسؤولون إن مسلحين هاجموا أيضا منشأة عسكرية، في منطقة جوزارجاه نور بإقليم بغلان شمالي البلاد مساء الأحد، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة سبعة على الأقل. كما هاجمت طالبان ثلاث مناطق على الأقل، في ضواحي مدينة بول الخمري عاصمة بغلان، وفقا لعضوي مجلس الإقليم صفدار محسني وفيروز الدين أعماق.