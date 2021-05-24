بعد فضيحة «خداع ديانا».. «بي بي سي» تتخذ هذه الإجراءات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها سوف تراجع «سياساتها التحريرية والحوكمة» عقب تقرير في مقابلة أجريت مع الأميرة ديانا في 1995.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال أعضاء مجلس إدارة «بي بي سي»، إنهم «قبلوا النتائج الكاملة» لتقرير نشر الأسبوع الماضي، في الحوار الذي أجراه الصحفي مارتن بشير.

وقال لورد جون دايسون الذي رأس المراجعة إنه تم استخدام «سلوك مخادع»، وهو ما يمثل خرقاً خطيراً «لضوابط الإنتاج الخاصة بهيئة الإذاعة البريطاني بشأن الجهود لتأمين الحوار.

وأضاف لورد دايسون أن تحقيقاً تالياً من جانب هيئة الإذاعة البريطانية في كيفية تأمين الحوار «لم يتماش أيضاً والمعايير العليا للآمانة والشفافية».

وقال مجلس الإدارة في بيان اليوم: «لدينا ثقة في أن العمليات والضوابط في هيئة الإذاعة البريطانية باتت اليوم أقوى بكثير منها في 1995، ولكننا نعلم أنه يجب علينا أيضاً فعل ما بوسعنا للحيلولة دون حدوث مثل تلك الواقعة مجدداً».

وأضافوا: «وبالتالي، نعتقد أنه من الصحيح أننا نراجع فعالية السياسات التحريرية والحوكمة بالتفصيل الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية».

وبعدما نشر التقرير، استقال مدير «بي بي سي» سابقاً لورد توني هول من رئاسة المعرض الوطني للأعمال الفنية في لندن وترك بي بي سي العام الماضي.

وتنحى بشير بالفعل من دوره كمحرر للشؤون الدينية وترك «الهيئة» قبل عشرة أيام جراء مشاكل صحية.

وقال بشير إنه «لم يرد أبداً إيذاء» ديانا بالحوار، مضيفا «لا أعتقد أننا فعلنا ذلك».