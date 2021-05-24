شقيقة جو كوكس البريطانية تترشح على مقعد المقتولة

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن تترشح شقيقة النائبة البريطانية الراحلة جو كوكس للانتخابات على مقعد شقيقتها عن حزبها السابق. وجرى اختيار كيم ليدبيتر مرشحة عن حزب العمال عن دائرة باتلي اند سبين في الانتخابات التكميلية خلال فصل الصيف، بحسب ما أعلنه الحزب.

و ليدبيتر هي شقيقة جو كوكس، النائبة السابقة بحزب العمال التي قُتلت على يد متطرف يميني قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء الأوروبي عام.2016 وكان قد جرى انتخاب كوكس لشغل المقعد قبل عام من مقتلها. وأعرب كير ستارمر زعيم حزب العمال عن «سعادته» باختيار ليدبيتر للترشح عن الحزب.

وقال«دائرة باتلي اند سبين تحظى بمكانة مهمة في قلب حزب العمال. وعمل كيم لتجميع المواطنين، مثل شقيقتها جو كوكس، ألهمنا جميعاً». ولم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات التكميلية بعد، ولكن من المتوقع أن يتم إجراؤها خلال فصل الصيف.