السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسعودية

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسعودية، موضحاً أن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين.



جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم الإثنين، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل،

بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وقال البيان إن الرئيس السيسي شدد على أن العلاقات بين القاهرة والرياض تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه.

كما أكد الجانبان على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.