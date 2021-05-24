شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تمنع خطوطها الجوية من دخول المجال الجوي البيلاروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت بريطانيا من شركات خطوطها الجوية عدم دخول المجال الجوي البيلاروسي ردا على إجبار بيلاروس طائرة على الهبوط في مينسك وما ترتب عليه باعتقال صحفي كان على متن الطائرة.

وأعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس: "عقب تحويل المسار الإجباري لإحدى طائرات ريان إير إلى مينسك أمس، أخطرت (هيئة الطيران المدني البريطاني) بالطلب من شركات الطيران تجنب المجال الجوي البيلاروسي حفاظا على سلامة الركاب".

وقال شابس في تغريدة اليوم الاثنين إن بريطانيا علقت أيضا تصريح التشغيل للناقل الوطني البيلاروسي "بيلافيا".