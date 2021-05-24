شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم التاسع .. معبر رفح يستقبل المصابين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري استثنائيا لليوم التاسع على التوالي لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية والجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر أنه تم فتح المعبر من الجانبين اليوم لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، إلى جانب استكمال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.