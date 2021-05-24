الاحتلال يشن حملة اعتقالات فـي صفوف عرب 48

القدس المحتلة ـ وكالات: أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها بدأت اعتبارا من الليلة قبل الماضية حملة “فرض النظام وتطبيق القانون”، في حين اتهمها حقوقيون فلسطينيون بشن حملة انتقامية ضد الفلسطينيين بالخط الأخضر بسبب مواقفهم السياسية.

وقالت الشرطة إن آلافا من أفراد الشرطة وحرس الحدود وعناصر الاحتياط يشاركون في الحملة لاعتقال المشتبه في ارتكابهم ما تعتبره إسرائيل “أعمال شغب” في الأسبوعين الماضيين، وأشارت إلى اعتقال 1550 شخصا خلال الفترة الماضية، وتوجيه الاتهام لـ150 منهم.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الشرطة حددت قائمة بأسماء نحو 500 شخص ممن وصفتهم بـ”العناصر الإجرامية” من فلسطينيي أراضي 48، لاعتقالهم بتهمة المشاركة في أعمال شغب مؤخرا.

في المقابل، اتهم حقوقيون فلسطينيون الشرطة الإسرائيلية بشن حملة انتقامية ضد فلسطينيي 48 بسبب مواقفهم السياسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد عقب وقف إطلاق النار مع قطاع غزة بقمع ما وصفها بجبهة الشغب والخروج عن القانون، في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها مدن وبلدات الخط الأخضر تضامنا مع القدس وغزة.

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