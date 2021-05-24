وفيات كورونا بالهند تتجاوز 300 ألف .. ونقص إمدادات اللقاح

■ عاملون بـ«ووهان» سعوا لرعاية طبية قبل الكشف عن التفشي

نيودلهي ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت السلطات الهندية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز 300 ألف، بينما ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان إلى 26,7 مليون شخص. في حين يشير خبراء إلى أن العديد من الولايات غير قادرة على تطعيم من تبلغ أعمارهم أقل من 45 عاما بسبب نقص في إمدادات اللقاحات وارتفاع الطلب.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303,720 شخصا، ما يعني أن أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جراء الفيروس في أقل من أسبوعين. في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان إلى 26,7 مليون شخص.

إلى ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن تقرير مخابرات أميركي لم يُكشف عنه من قبل، أن ثلاثة باحثين من معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسيات سعوا للحصول على رعاية طبية في نوفمبر 2019 قبل أشهر من كشف الصين عن جائحة كوفيد-19.

وقالت الصحيفة إن التقرير ـ الذي يقدم تفاصيل جديدة عن عدد الباحثين الذين تأثروا وتوقيت مرضهم وزياراتهم للمستشفى ـ قد يعزز المطالبات بتحقيق أوسع فيما إذا كان الفيروس المسبب لكوفيد-19 قد تسرب من المختبر.

جاء التقرير عشية اجتماع لجنة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية التي من المتوقع أن تناقش الخطوة التالية في تحقيق في أصول كوفيد-19.

ولم تعلق متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي على تقرير الصحيفة، لكنها قالت إن إدارة بايدن لا يزال لديها “تساؤلات جادة عن الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك منشأه داخل جمهورية الصين الشعبية”.

وقالت إن الحكومة الأميركية تعمل مع منظمة الصحة العالمية ودول أعضاء أخرى لدعم تقييم يجريه خبراء في أصول الجائحة “بعيدا عن التدخل أو التسييس”.