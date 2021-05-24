تشديد مصري أردني على إيجاد أفق سياسي للحل الشامل

عمَّان ـ وكالات: شددت مصر والأردن على العمل من أجل إيجاد أفق سياسي، للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأردنية عمَّان جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري سامح شكري.
وقال الصفدي إنه يجب العمل على إيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام العادل والشامل، مشيرا إلى رغبة الأردن في ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس. وأشار إلى أنه يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين، مضيفا أن العمل يتم من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. وقال الصفدي إن حماية القدس مسؤولية فلسطينية عربية دولية، محذرا من أن العنف قد يتفجر مجددا، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للقضية.
وثمن وزير الخارجية الأردني دور مصر في جهود إنهاء الصراع وتحقيق السلام، مشيرا في الوقت نفسه إلى “مواقف إيجابية عدة صدرت عن الإدارة الأميركية”.
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