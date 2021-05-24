معاناة العزاب أكثر من المرتبطين خلال أزمة كورونا

هانوفر (ألمانيا) ـ د.ب.أ: قد تجذب حياة العزوبية كثيرين وينساقون وراء معايشة التحرر دون قيد العلاقات، ولكن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كشفت عن الوجه الآخر للعزوبية، حيث أظهر استطلاع حدث أن العزاب عانوا من أعباء نفسية خلال فترة الأزمة بشكل أكبر من الأشخاص المرتبطين الذين ينعمون بعلاقات مستقرة. وأظهر استطلاع أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي أن 62 بالمئة من العزاب اشتكوا من أعباء نفسية خلال أزمة كورونا، ووصلت هذه النسبة إلى 74 بالمئة بين العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.

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