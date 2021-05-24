انت الان تتابع خبر الجانب الآخر من لقاحات 'كورونا'.. تسهم في علاج هذا المرض والان مع التفاصيل

وقال أفراد فريق الدراسة، إن الأورام عادة تحدث عندما تتعثر الخلايا في الجسم وتتكاثر بسرعة، وتشكل كتلة. ونظراً لأن الجسم يصنعها، فإن الجهاز المناعي لا يتعامل عادة مع هذه الخلايا الخبيثة على أنها تهديداً له وبالتالي لا يهاجمها، مما يسمح للمرض بالاستمرار في النمو.

وقد أشارت الدراسة الحديثة، التي أجرتها شركة «بيونتيك» الألمانية بالتعاون مع شركة «روش» السويسرية للأدوية، إلى أن تقنية mRNA يمكن استخدامها لهندسة أي بروتين يحتاج إليه الجسم لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض مثل السرطان أو المشكلات الوراثية النادرة.

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن لقاحي «فايزر» و«موديرنا» يستخدمان تقنية «mRNA» أو «الحمض النووي الريبوزي المرسال»، وهي مادة وراثية تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا، وفور إنتاج ذلك البروتين سوف يعتقد الجهاز المناعي بوجود الفيروس داخل الجسم، فيبدأ في إنتاج الأجسام المضادة كما لو كان الشخص قد أصابه المرض فعلاً.وهذه طريقة جديدة تماماً لصنع اللقاحات. فمعظم اللقاحات التقليدية تعمل عن طريق حقن الجسم بجزء من المادة الوراثية الخاصة بالعامل الممرض للفيروس لتوليد استجابة مناعية ضده.

وأضافوا في دراستهم "لقد أدركنا أنه، إذا كانت هناك طريقة لمساعدة جهاز المناعة على التعرف على السرطان، تماماً كما يساعد لقاحي (فايزر) و(موديرنا) الجسم على التعرف على الفيروس، فقد يكون الأشخاص أكثر قدرة على محاربة المرض".

وتمتلك الخلايا السرطانية شفرات جينية تختلف من مريض لآخر، كما تتباين بين أنواع السرطان المختلفة.

وأكد الباحثون، أن تقنيتهم تعتمد على أخذ عينة من الورم من كل مريض بالسرطان على حدة، وإرسالها إلى المختبر لتحليلها والتعرف على شفرتها الجينية، ثم هندسة تقنية mRNA لتتناسب مع نوع وشفرة المرض، وتحفز إنتاج بروتينات تساعد الجهاز المناعي في التعرف على السرطان وتدميره.

وأجرى الباحثون تجربتهم على أكثر من 400 مريض بالسرطان، العديد منهم قد خضعوا لعلاجات عدة بالفعل، لكنها كانت فاشلة.

وقام فريق الدراسة باستخدام تقنيتهم وتطعيم كل شخص بلقاح السرطان المحتوي على تقنية mRNA المناسبة لمرضه، جنباً إلى جنب مع إعطاؤه أدوية السرطان الأخرى المعززة للمناعة.

وأكد الباحثون، أن نتائج تجاربهم كانت واعدة، وأن اللقاح كان آمناً تماماً على المرضى.

وقال الدكتور أوزليم توريسي، المؤسس المشارك والمدير الطبي لشركة «بيونتيك»، إن أكثر من 30 في المائة من مرضى سرطان المعدة الذين شملتهم الدراسة شهدوا تقدماً إيجابياً في حالتهم الصحية، حيث "تقلص حجم الورم لدى بعضهم، واختفى تماما لدى البعض الآخر"، حسب قوله. وأضاف "يبدو كما لو أن اللقاح في بعض الحالات يمنع السرطان من العودة".

ولطالما روج العلماء لفكرة إنتاج لقاح مخصص للسرطان يعتمد على هذه التقنية، إلا أن هذه الخطوة لم تكتمل حتى عام 2020. إلا أن انتشار وباء كورونا، والاندفاع الدولي الهائل لتطوير لقاح ضدة، ساعدا بشكل هائل في دفع الأبحاث إلى الأمام.

واقترح توريسي، أنه إذا سارت الأمور على ما يرام في التجارب، فإن اللقاح المضاد للسرطان قد يكون جاهزاً "خلال العامين المقبلين".