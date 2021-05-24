وزير الثقافة يبحث في السعودية سبل تطوير السياحة في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان" اللقاء تناول أوجه تعزيز التعاون السياحي بين الوزارة والمنظمة بوصفها الذراع الأكاديمي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في جامعة الدول العربية، والاتفاق على وضع خارطة تتضمن مبادرات لتنمية القطاع السياحي العراقي والعمل على استقطاب المستثمرين لتأهيل وتطوير المنشآت السياحية العراقية، فضلاً عن السعي لتنظيم ورشة عمل افتراضية لجميع المستثمرين والبنوك والمصارف الإقليمية والعالمية، وخاصة رجال الأعمال السعوديين".كما ناقش اللقاء، بحسب البيان ، "مساعدة العراق في إعداد استراتيجية وطنية سياحية ومساعدة الوزارة في الحصول على مقاعد دراسية في الجامعات السياحية".

واشارت الوزارة الى ان" الطرفين اتفقا على عقد مذكرة تفاهم سياحية، فيما قدم آل فهيد درع المنظمة لوزير الثقافة".

