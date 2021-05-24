اخبار العالم

لقاء "يونيتامس" و"السيادي".. مشاورات حول الأمن بالسودان

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث المجلس السيادي السوداني والأمم المتحدة الوضع الأمني فى السودان والتحديات المتصلة ببند الترتيبات الأمنية وآليات تنفيذه.

جاء ذلك خلال استقبال عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوبكر حجر بالقصر الجمهورى، الإثنين، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس .


وأوضح رئيس البعثة، في تصريحات صحفية، أن اللقاء بحث بالتفصيل الوضع الأمني فى البلاد والتحديات المتصلة ببند الترتيبات الأمنية وآليات تنفيذه.

وقال فولكر إن اجتماعه بعضو مجلس السيادة يأتي استكمالا للقاءاته مع أعضاء المجلس.


وأشار إلى أنه اجتمع مؤخراً، على هامش مؤتمر باريس بالعاصمة الفرنسية، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأضاف رئيس البعثة، أن لقاءاته ستتواصل مع أعضاء مجلس السيادة والحكومة والمجتمع المدني والمجتمع السياسي بالبلاد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا