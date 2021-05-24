1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تسجيل 15 حالة وفاة و1157 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 442071 حالة.

وتم تسجيل 987 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 425677 حالة (نحو 96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 15 حالة وفاة جديدة لمصابين بكورونا، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7264 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9130 حالة، منها 1334 حالة حرجة.

واقترب عدد جرعات لقاحات كورونا التي جرى إعطاؤها من نحو 13 مليون جرعة.