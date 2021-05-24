البيت الأبيض: بلينكن يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن سيسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمّان خلال زيارته الممتدة إلى يوم الخميس وسيلتقي مع زعماء آخرين بالمنطقة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر اليوم الاثنين متوجها إلى الشرق الأوسط للاجتماع مع زعماء إسرائيليين وفلسطينيين في ظل وقف لإطلاق النار أعقب أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل وحركة (حماس).

محمد يوسف

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