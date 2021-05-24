شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يدعو إلى اعتماد "اقتصاد الحرب" لمكافحة الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

جنيف – أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس العالم إلى المضي أبعد من التعاون، واعتماد "اقتصاد حرب" لمكافحة كوفيد-19، لدى افتتاحه الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، في وقت باتت الهند ثالث دولة تتخطى حصيلة الوباء فيها 300 ألف وفاة.

وقال جوتيريس أمام الاجتماع السنوي المنعقد عبر الإنترنت حتى الأول من حزيران/يونيو في جنيف: "إننا في حرب ضد فيروس، نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا".

من جهته، دعا المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى أن يتم تلقيح 10% من سكان كل بلد بحلول أيلول/سبتمبر، مبدياً أسفه لاحتكار "مجموعة صغيرة من البلدان"، اللقاحات.

وأسفر الوباء الذي لا يزال منشأه موضع تساؤلات، عن أكثر من 3,45 ملايين وفاة في العالم بحسب الأرقام الرسمية، فيما تعتبر منظمة الصحة أن الحصيلة قد تبلغ "حوالي ستة إلى ثمانية ملايين" وفيات سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وشدد جوتيريس على أن الأزمة الصحية تسببت بـ"خسارة حوالي 500 مليون وظيفة، وشطب آلاف مليارات الدولارات من حسابات الشركات"، مؤكداً أن "الأكثر ضعفاً هم الأكثر معاناة، وأخشى أن تكون النهاية لا تزال بعيدة".

وطلب من مجموعة العشرين تأليف فريق عمل يجمع الأطراف الأساسية لإنتاج اللقاحات، محذراً من أن حصول موجات إصابات جديدة قد يؤدي إلى "إبطاء تعافي الاقتصاد العالمي" إذا واصل الفيروس الانتشار والتحوّر في الدول الفقيرة.

وتعهدت دول مجموعة العشرين وكبار منتجي اللقاحات وصندوق النقد الدولي يوم الجمعة خلال قمة حول الصحة نظمتها الرئاسة الإيطالية للمجموعة والمفوضية الأوروبية في روما، بتسريع حملات التلقيح في الدول الفقيرة.

