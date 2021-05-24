شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت يضم الثنائي أمين والجمحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

نجح مصفوت في كسب توقيع الثنائي حسن أمين لاعب فريق الإمارات والفجيرة وخورفكان والوصل سابقاً، وعبد الله الجمحي من عجمان، ويعد الثنائي رابع صفقات مصفوت للموسم الكروي الجديد، بعد أن نجح الفريق مؤخراً في التعاقد مع راشد علي من مسافي وعبد الرحمن عبد الله من سنية الوصل.

وأعرب المدرب عبد الغني المهري الذي تم التعاقد معه لقيادة الفريق عن شكره لإدارة مصفوت برئاسة أحمد سعيد الزحمي، والتي تعمل بجد كبير من أجل بناء فريق متطور ينهي الموسم المقبل لدوري الهواة في مركز جيد وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن الفريق بحاجة إلى 6 لاعبين لتدعيم الصفوف من بينهم مهاجم أجنبي صريح، وأنه سيعمل جاهداً لتحقيق النجاح المنشود.